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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 23:15
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После сгоревшего склада Wildberries решила заняться их возведением для других

Свое надежнее?
Wildberries планирует строить логистические парки для других компаний, сообщают «Ведомости». Этот шаг рассматривается как способ снизить собственные расходы на логистику.

По словам издания, в настоящее время Wildberries располагает портфелем из более чем 4,2 миллиона квадратных метров строящихся и анонсированных складских комплексов по всей России. Решение Wildberries строить логистические парки для других компаний свидетельствует о растущем масштабе и амбициях компании. Сейчас компания является одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России. Новые логистические парки помогут Wildberries удовлетворить растущий спрос на свои услуги и сохранить конкурентоспособность на рынке электронной коммерции, считают эксперты.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, произошедший 13 января, уничтожил здание площадью 100 000 квадратных метров и все хранившиеся в нем товары. Ущерб от пожара оценивается в сумму до 17 миллиардов рублей.

Источник:Ведомости
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Wildberries
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#планы