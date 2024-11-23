Опубликовано 23 ноября 2024, 09:001 мин.
После слов Путина люди во всем мире пошли гуглить «Орешник»Мировой интерес к российской ракете
Российская ракета средней дальности «Орешник» привлекла внимание мировой общественности после высказываний президента России Владимира Путина. По данным Google Trends, ракета стала одним из главных поисковых запросов на английском языке, причем такие ключевые слова, как «Орешник», «гиперзвуковое оружие» и «Россия», были популярны во многих регионах, пишет Лента.ру.
Интерес к ракете был особенно высок в Европе, США, Африке, Южной Америке и Австралии. По состоянию на 21:00 по московскому времени 21 ноября поисковый запрос «Орешник» достиг пика популярности в 100 баллов по метрике Google.
Повышенное любопытство возникло после того, как Путин подтвердил, что ракета «Орешник» была использована для удара по цели в Днепропетровской области Украины. Западные СМИ широко освещали его заявление, интерпретируя его как предупреждение и демонстрацию передового военного потенциала России.