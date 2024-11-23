После слов Путина люди во всем мире пошли гуглить «Орешник»

Интерес к ракете был особенно высок в Европе, США, Африке, Южной Америке и Австралии. По состоянию на 21:00 по московскому времени 21 ноября поисковый запрос «Орешник» достиг пика популярности в 100 баллов по метрике Google.

Повышенное любопытство возникло после того, как Путин подтвердил, что ракета «Орешник» была использована для удара по цели в Днепропетровской области Украины. Западные СМИ широко освещали его заявление, интерпретируя его как предупреждение и демонстрацию передового военного потенциала России.