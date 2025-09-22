После ссоры с изданиями из-за ИИ Google отказалась от подписки Financial Times

С начала 2025 года Google уже урезала управленческий штат на 35% среди руководителей с маленькими командами и предложила добровольные программы ухода сотрудникам разных подразделений. Финансовый директор Анат Ашкенази ещё в конце прошлого года заявила, что компания намерена «дальше оптимизировать расходы». При этом во втором квартале 2025-го Alphabet отчиталась о $ 96,4 млрд дохода.

Экономия на подписках выглядит символической, но совпала с ухудшением отношений Google с медиа. По данным аналитиков, в июне трафик от Google Search к издателям снизился на 10%, а к не-новостным сайтам — на 14%. Отдельные издания потеряли ещё больше.

Издатели винят в этом запуск функции AI Overviews, которая прямо в поиске показывает сгенерированные ответы и снижает переходы на внешние сайты.