После ссоры с изданиями из-за ИИ Google отказалась от подписки Financial Times

Опубликовано 22 сентября 2025, 13:30
Под сокращение расходов Google попала подписка на Financial Times
Google отказалась от корпоративной подписки на Financial Times. Продолжает экономить. По данным источников СМИ, под сокращение попадут и другие корпоративные медиа-подписки. Это часть более широкой политики снижения затрат, несмотря на то, что компания показывает отличные финансовые результаты.
С начала 2025 года Google уже урезала управленческий штат на 35% среди руководителей с маленькими командами и предложила добровольные программы ухода сотрудникам разных подразделений. Финансовый директор Анат Ашкенази ещё в конце прошлого года заявила, что компания намерена «дальше оптимизировать расходы». При этом во втором квартале 2025-го Alphabet отчиталась о $ 96,4 млрд дохода.

Экономия на подписках выглядит символической, но совпала с ухудшением отношений Google с медиа. По данным аналитиков, в июне трафик от Google Search к издателям снизился на 10%, а к не-новостным сайтам — на 14%. Отдельные издания потеряли ещё больше.

Издатели винят в этом запуск функции AI Overviews, которая прямо в поиске показывает сгенерированные ответы и снижает переходы на внешние сайты.

