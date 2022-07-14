После ухода из России Ericsson потеряла 17% квартальной прибыли, или $130 млн

Шведская компания по производству телекоммуникационного оборудования Ericsson потеряла 1,2 млрд шведских крон, в переводе на доллары это примерно 130 млн. Учитывая, что операционная прибыль компании за второй квартал 2022 года составила $780 млн, можно сказать, что после ухода из России компания лишилась 17% операционной прибыли, подсчитало издание.

Стоит однако отметить, что почти по всем финансовым показателям Ericsson показала рост, но этого не хватило для оправдания ожиданий аналитиков.