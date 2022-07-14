После ухода из России Ericsson потеряла 17% квартальной прибыли, или $130 млн

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После ухода из России Ericsson потеряла 17% квартальной прибыли, или $130 млнОб этом "рассказал" квартальный отчет
Компания Ericsson, ушедшая с российского рынка 14 апреля этого года, опубликовала квартальный отчет, где в том числе посчитала убытки, которые компания понесла после ухода с российского рынка, об этом сообщает “RB” со ссылкой на документ.
Шведская компания по производству телекоммуникационного оборудования Ericsson потеряла 1,2 млрд шведских крон, в переводе на доллары это примерно 130 млн. Учитывая, что операционная прибыль компании за второй квартал 2022 года составила $780 млн, можно сказать, что после ухода из России компания лишилась 17% операционной прибыли, подсчитало издание.
Стоит однако отметить, что почти по всем финансовым показателям Ericsson показала рост, но этого не хватило для оправдания ожиданий аналитиков.