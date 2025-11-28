После успешного старта «Союза» на Байконуре нашли повреждения стартовой площадки

Опубликовано 28 ноября 2025, 18:381 мин.
После успешного старта «Союза» на Байконуре нашли повреждения стартовой площадкиНо ничего серьезного
После успешного запуска ракеты «Союз МС-28» с космодрома Байконур на стартовой площадке обнаружили повреждения. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Запуск прошёл в штатном режиме, космический корабль благополучно доставил новый экипаж на Международную космическую станцию. Все космонавты чувствуют себя хорошо.
Как уточнили в «Роскосмосе», осмотр места запуска проводится после каждого старта. Во время такой плановой проверки и были выявлены повреждения некоторых элементов стартового комплекса. В ведомстве подчеркнули, что это обычная практика в мировой космонавтике, так как мощный старт ракеты может влиять на конструкции.
Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений. В «Роскосмосе» заверили, что для быстрого восстановления площадки есть все необходимые запасные части.