После успешного старта «Союза» на Байконуре нашли повреждения стартовой площадки

Запуск прошёл в штатном режиме, космический корабль благополучно доставил новый экипаж на Международную космическую станцию. Все космонавты чувствуют себя хорошо.

Как уточнили в «Роскосмосе», осмотр места запуска проводится после каждого старта. Во время такой плановой проверки и были выявлены повреждения некоторых элементов стартового комплекса. В ведомстве подчеркнули, что это обычная практика в мировой космонавтике, так как мощный старт ракеты может влиять на конструкции.

Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений. В «Роскосмосе» заверили, что для быстрого восстановления площадки есть все необходимые запасные части.