После успешных испытаний Маск объяснил окрас Starship в ржавый и белый цвета

Оранжевый цвет, то есть ржавчина, появился из-за новой металлической черепицы на теплозащитном экране корабля. Экран состоит из трёх слоёв: белой изоляции, чёрного абляционного покрытия и наружной плитки. По крайней мере одна металлическая плитка была на верхней части корабля, около купола метанового бака. Именно там сначала заметили оранжевый цвет, который затем распространился вниз.

Маск сказал, что оранжевый цвет появился из-за того, что металл быстро окислялся при высоких температурах во время входа в атмосферу. Из-за жары металл начал ржаветь, и частицы ржавчины покрыли поверхность корабля. Также в верхней части корабля появились белые пятна. Это тоже вписывается в логику эксперимента.

Также отмечается, что инженеры SpaceX специально удалили несколько теплозащитных плиток, чтобы узнать, что произойдёт, если они потеряются во время спуска, и собрать данные о том, как корабль поведёт себя в аварийных ситуациях.