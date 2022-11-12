После взлома больницы хакеры начали сливать данные об абортах пациенток

Как сообщается, утечка включает конфиденциальные документы, связанные с медицинскими процедурами некоторых пациентов, включая беременность и аборты.

Компания Medibank, была скомпрометирована хакерами-вымогателями в начале этого года. Группа потребовала у компании выкуп в размере почти 10 млн долларов, но компания отказалась. После того, как переговоры сорвались, преступники на этой неделе начали публиковать в Интернете часть похищенных данных, включая информацию о клиентах компании.

На сайте хакеров был размещен файл под названием "Аборты" наряду с другой утечкой медицинской информации. The Guardian сообщает, что файл содержит информацию о "заявленных страхователем процедурах, связанных с прерыванием беременности, включая нежизнеспособную беременность, внематочную беременность, молярную беременность, выкидыши и повторные госпитализации в связи с осложнениями".

Motherboard сообщает, что утечка документов по этим и другим пациентам включала конфиденциальную информацию, в том числе "домашние адреса пациентов, номера телефонов и паспортов, а также подробности о таких состояниях здоровья, как алкоголизм, тревожность, зависимость от каннабиса и опиоидная зависимость".