Наука и технологии
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После запрета россияне стали материться в соцсетях больше
А кто-то ожидал другое?
1 февраля в силу вступили поправки против мата в социальных сетях. Как подсчитали аналитики, они оказались бесполезны — люди не стали материться в соцсетях меньше.
Поправки возлагают ответственность за нецензурную брань на площадке на её владельцев. То есть пользователи, размещающие посты с матами, никакому наказанию подвергаться не будут.
«Медиалогия» подсчитала, что 1-2 февраля 2021 года в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне опубликовали 646,1 тысячи постов с нецензурной бранью. Например, год назад в тех же самых соцсетях разместили только 426,5 тысячи публикаций с матами. За неделю до вступления поправок в силу в сети насчитали 631,3 тысячи таких постов.
Издание РБК также сообщило, что реализовать новые поправки на практике выйдет не раньше марта.