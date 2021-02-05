После запрета россияне стали материться в соцсетях больше

Поправки возлагают ответственность за нецензурную брань на площадке на её владельцев. То есть пользователи, размещающие посты с матами, никакому наказанию подвергаться не будут.

«Медиалогия» подсчитала, что 1-2 февраля 2021 года в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне опубликовали 646,1 тысячи постов с нецензурной бранью. Например, год назад в тех же самых соцсетях разместили только 426,5 тысячи публикаций с матами. За неделю до вступления поправок в силу в сети насчитали 631,3 тысячи таких постов.

Издание РБК также сообщило, что реализовать новые поправки на практике выйдет не раньше марта.