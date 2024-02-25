Последнее видео с роботом Илона Маска выглядело так, будто снимали в 2002 году

На видео, опубликованном в субботу, «Оптимус» ходит в низком разрешении и пикселизированном формате, напоминающем записи с мобильных телефонов начала 2000-х годов. Такое низкое качество резко контрастирует с передовыми достижениями робототехники, о которых рассказывают компании в этой области.

Любопытно, что оригинальное видео было заменено на версию с более высоким разрешением в течение 30 минут после его первоначальной загрузки. Несмотря на это изменение, в твите не появилось уведомление о правке.

Низкое качество видео вызвало широкую критику и веселье в сети. Пользователи задавались вопросом о том, насколько рационально представлять столь примитивные кадры, и прибегали к шутливым сравнениям, сравнивая качество видео с «картофелиной» или печально известной фотографией «снежного человека».