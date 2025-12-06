Последние данные телескопа в Чили опровергли 30 теорий о развитии Вселенной

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, проверило около 30 альтернативных моделей развития Вселенной, созданных для объяснения явлений, которые стандартная космология не может полностью объяснить.

Среди них — так называемое «напряжение Хаббла», разница между измерениями скорости расширения Вселенной разными методами. Все проверенные расширенные модели были опровергнуты. Телескоп ACT измерил космическое микроволновое фоновое излучение с беспрецедентной точностью, создав карты поляризации, которые дополняют температурные карты спутника Planck.

Одновременно исследователи смогли исключить многие альтернативные теории, которые пытались объяснить расхождения в скорости расширения Вселенной. Это сужает круг возможных объяснений и даёт учёным «более ясный путь для будущих исследований».