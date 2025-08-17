Последние находки учёных помогут дополнить «Повесть временных лет»

По словам историка Василия Новикова, в середине X века часть курганов в Гнездово была разрушена. Вероятно, это произошло по приказу княгини Ольги, которая управляла Русью от имени малолетнего сына Святослава. Археологи считают, что так княгиня боролась с местной знатью, имевшей свою династию и власть на важном торговом пути «из варяг в греки». Срывая курганы, символизировавшие связь родов с землёй, Ольга лишала соперников их авторитета и прав на территорию.

В Гнездово исследованы десятки погребений: как с кремацией, так и с захоронениями, часть останков была перенесена в другие места. Учёные отмечают, что разрушение курганов произошло не ради хозяйственных нужд — земля понадобилась жителям гораздо позже, что подтверждает версию о политическом решении.

Так как письменных источников X века почти не сохранилось, археология остаётся единственным способом узнать подробности. Именно здесь в 1949 году нашли самую древнюю надпись на русском языке. Новые раскопки продолжаются и, по мнению исследователей, могут пролить свет на раннюю историю Руси и дополнить летописи.