Последние пять лет назвали самыми жаркими за историю наблюдений

Может показаться, что это небольшое значение. Однако специалисты говорят, что даже один градус имеет значение.

В докладе Всемирной метеорологической организации сообщается, что изменение климата продолжается и направлено оно не в лучшую сторону.

Как утверждают специалисты, 2024 года высоки шансы того, что повышение средней температуры составит более 1,5 градуса, а это является критическим значением. С потеплением экосистемы могут кардинально измениться. Учёные прогнозируют, что многие леса могут уступить место лугопастбищным угодьям.