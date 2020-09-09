Наука и технологии
Сегодня 17:15
Последние пять лет назвали самыми жаркими за историю наблюдений
Учёные считают, что ничего хорошего в этом нет
Всемирная метеорологическая организация представила доклад, в котором сообщила, что 2020 год завершает самый жаркий в истории наблюдений пятилетний период. Средняя температура по Земле за этот период была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период.
Может показаться, что это небольшое значение. Однако специалисты говорят, что даже один градус имеет значение.
В докладе Всемирной метеорологической организации сообщается, что изменение климата продолжается и направлено оно не в лучшую сторону.
Как утверждают специалисты, 2024 года высоки шансы того, что повышение средней температуры составит более 1,5 градуса, а это является критическим значением. С потеплением экосистемы могут кардинально измениться. Учёные прогнозируют, что многие леса могут уступить место лугопастбищным угодьям.