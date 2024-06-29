Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 08:15
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Последние шерстистые мамонты не были обречены на вымирание

Изучена их стоянка
Новый геномный анализ последних шерстистых мамонтов, обитавших на острове Врангеля между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, опровергает прежние теории об их вымирании. Исследователи обнаружили, что эти мамонты, изолированные в течение 6 000 лет, произошли всего от 8 особей, а за 20 поколений выросли до 200-300.
Последние шерстистые мамонты не были обречены на вымирание
© Ferra

Несмотря на признаки инбридинга (кровосмешения) и низкого генетического разнообразия, сами по себе эти факторы не могли объяснить их вымирание. Вместо этого в исследовании, опубликованном в журнале Cell, говорится о том, что к их вымиранию, скорее всего, привело некое случайное событие, подчеркивающее нестабильность небольших популяций, столкнувшихся с изменениями окружающей среды.

«То, что произошло в конце, до сих пор остается загадкой — мы не знаем, почему они вымерли после того, как жили более или менее хорошо в течение 6000 лет, но мы думаем, что это было что-то внезапное», — говорит один из авторов работы. «Я бы сказал, что еще есть надежда выяснить, почему они вымерли, но никаких обещаний».

Это исследование не только углубляет понимание динамики популяций мамонтов, но и дает представление о современных мерах по охране природы. Уроки, полученные от этих древних существ, могут помочь в разработке стратегий для исчезающих видов сегодня, пишут ученые.