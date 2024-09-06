Последний полет ракеты Vega ознаменовал конец эпохи в США: в чем его проблемы

Спутник Sentinel-2C заменит устаревший Sentinel-2A, который также был запущен ракетой Vega в 2015 году. Система Copernicus, обширная космическая сеть наблюдения Земли, опирается на эти спутники для мониторинга поверхности суши, океанов и атмосферы. Sentinel-2C будет работать вместе с Sentinel-2B, а в 2028 году его сменит Sentinel-2D.

Несмотря на свои технические достижения, ракета Vega не смогла занять прочное коммерческое положение, отмечают СМИ. Ее запуски в основном обслуживали европейские агентства, а на более широком рынке успех был «ограниченным».

Коммерческим перспективам ракеты мешала конкуренция со стороны более «экономичных и надежных» вариантов, таких как Falcon 9 компании SpaceX.

Avio, итальянская аэрокосмическая компания, ответственная за разработку Vega, переключит свое внимание на ракету Vega-C, предназначенную для работы с более тяжелой полезной нагрузкой.