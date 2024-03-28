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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 19:12
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Последняя американская ракета-носитель Delta IV Heavy полетит на этой неделе

Прощальный полет
Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy совершит свой последний полет в этот четверг. Эта ракета, которая когда-то была основным средством доставки тяжелых грузов в Америке, выводится из эксплуатации в пользу более экономичного Vulcan.

На протяжении более двух десятилетий Delta IV Heavy была самой мощной ракетой-носителем в арсенале США. Ее слава? Жидкое водородное топливо, обеспечивающее эффективность, но создающее проблемы с управлением. Она запускала важнейшие миссии, даже отправила зонд Parker Solar Probe в его путешествие к Солнцу.

Ракета Vulcan, следующее поколение, предлагаемое ULA, обещает снизить стоимость на 70% по сравнению с Delta IV Heavy. Она успешно прошла испытательный полет в январе и готова стать основной для военных запусков США. Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX также разделят эту ответственность.

Последняя миссия Delta IV Heavy несет секретную полезную нагрузку для Национального управления военно-космической разведки США (NRO), скорее всего, разведывательный спутник.

Окно запуска откроется в четверг в 13:40 EDT (20:40 по Москве), если позволит погода.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ракета
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#космос
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#сша
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#спутник