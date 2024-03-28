Последняя американская ракета-носитель Delta IV Heavy полетит на этой неделе

На протяжении более двух десятилетий Delta IV Heavy была самой мощной ракетой-носителем в арсенале США. Ее слава? Жидкое водородное топливо, обеспечивающее эффективность, но создающее проблемы с управлением. Она запускала важнейшие миссии, даже отправила зонд Parker Solar Probe в его путешествие к Солнцу.

Ракета Vulcan, следующее поколение, предлагаемое ULA, обещает снизить стоимость на 70% по сравнению с Delta IV Heavy. Она успешно прошла испытательный полет в январе и готова стать основной для военных запусков США. Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX также разделят эту ответственность.

Последняя миссия Delta IV Heavy несет секретную полезную нагрузку для Национального управления военно-космической разведки США (NRO), скорее всего, разведывательный спутник.

Окно запуска откроется в четверг в 13:40 EDT (20:40 по Москве), если позволит погода.