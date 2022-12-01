Последствия самого сильного арктического циклона за всю историю наблюдений

Циклоны являются обычными погодными явлениями в Арктике и, как известно, определяют пути перемещения тепла и влаги в регионе, но шторм, который обрушился на регион к северо-востоку от Гренландии в январе этого года, был небывалым. Когда циклон пронесся по Северному Ледовитому океану, он привел воды океана в движение, породив волны высотой до 8 метров.

Все это не было неожиданностью, поскольку синоптики точно предсказали начало шторма за восемь дней до его начала. Однако неожиданностью стало то, какое влияние он оказал на состояние морского льда в этом районе. Новый анализ спутниковых данных показывает, что эти волны сохраняли свою силу, проходя через морской лед на расстояние до 100 км к центру ледяного покрова и вызвали его колебания до 2 м.

Через шесть дней после шторма было обнаружено, что морской лед значительно поредел, потеряв в некоторых районах более 0,5 м толщины.

"Потеря морского льда за шесть дней была самым большим изменением, которое мы смогли найти в исторических наблюдениях с 1979 года, а площадь потерянного льда была на 30% больше, чем предыдущий рекорд", - сказал ведущий автор исследования Эд Бланшард-Вригглсворт