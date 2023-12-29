Пословица стала явью: о деревянном осколке в своем глазу мужчина узнал 15 лет спустя

Открытие произошло во время обычного обследования глаз при диабете. Врачи, используя щелевую лампу, заметили 3-миллиметровую занозу, уютно расположившуюся в роговице мужчины. По его воспоминаниям, виновником занозы, скорее всего, было «садоводство» 15 лет назад. С тех пор заноза стала молчаливым пассажиром, не вызывая никаких заметных проблем.

В связи с этим возникает вопрос: как такой инородный предмет, как заноза, может так долго мирно сосуществовать в глазу? Эксперты считают, что это зависит от нескольких факторов. Во-первых, органический материал занозы, хотя и представляет собой более высокий риск заражения, чем неорганические предметы, в данном случае не вызвал никаких побочных реакций. Во-вторых, вероятно, сыграли роль расположение и размер занозы. Расположенная в роговице, прозрачном слое передней части глаза, она, похоже, не вызвала серьезных рубцов или ухудшения зрения.

Итак, каков же вывод? Хотя опыт этого человека, безусловно, необычен, его не следует воспринимать как зеленый свет для игнорирования инородных предметов в глазу.