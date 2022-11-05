Послушайте бесконечный разговор словенского философа и немецкого режиссера. Но это ИИ“Любой мотивированный дурак может сделать это”
На этой неделе итальянский художник и программист Джакомо Микели представил сайт The Infinite Conversation, который представляет собой управляемый искусственным интеллектом безостановочный разговор между ИИ-версиями немецкого режиссера Вернера Херцога и словенского философа Славоя Жижека.
Посетив сайт, вы увидите сгенерированные ИИ портреты двух мужчин в профиль. Между ними - расшифровка сгенерированного ИИ текста, выделенная желтым цветом, которую читают голоса ИИ, имитирующие голоса Херцога и Жижека.
Создатель сайта позиционирует сайт как социальный комментарий к аудиоподделкам и новым технологиям, которые могут подорвать доверие к СМИ в ближайшем будущем. "Сейчас любой мотивированный дурак может сделать это с помощью ноутбука в своей спальне", – заявил художник.
"Когда вы открываете этот сайт, вы попадаете в случайную точку диалога", - пишет Микели. "Каждый день добавляется новый сегмент диалога. Новые фрагменты могут генерироваться с большей скоростью, чем требуется для их прослушивания. Теоретически, этот разговор может продолжаться до скончания времен".