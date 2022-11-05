Послушайте бесконечный разговор словенского философа и немецкого режиссера. Но это ИИ

Создатель сайта позиционирует сайт как социальный комментарий к аудиоподделкам и новым технологиям, которые могут подорвать доверие к СМИ в ближайшем будущем. "Сейчас любой мотивированный дурак может сделать это с помощью ноутбука в своей спальне", – заявил художник.

"Когда вы открываете этот сайт, вы попадаете в случайную точку диалога", - пишет Микели. "Каждый день добавляется новый сегмент диалога. Новые фрагменты могут генерироваться с большей скоростью, чем требуется для их прослушивания. Теоретически, этот разговор может продолжаться до скончания времен".