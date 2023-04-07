Посмотрите, как выглядит фотография планеты Уран с телескопа «Джеймс Уэбб»

Это изображение было сделано камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Оно объединяет данные двух фильтров на 1,4 и 3,0 микрона. На полученном цветном снимке планета имеет синий оттенок.

Уран является седьмой планетой от Солнца. Его особенность в том, что он вращается, «лёжа» на боку под углом примерно 90 градусов к плоскости своей орбиты.