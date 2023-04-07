Посмотрите, как выглядит фотография планеты Уран с телескопа «Джеймс Уэбб»Видны яркие кольца планеты
Даже самые хорошие телескопы на Земле не могут давать сверхчёткие изображения далёких космических объектов из-за искажений, которые неизбежно вносит земная атмосфера. Именно поэтому человечество придумало выводить телескопы на орбиту планеты, туда, где воздух не будет мешать работе аппаратуры. Таким космическим телескопом является «Джеймс Уэбб». Он получил самое большое зеркало в своей категории и был запущен в 2021 году. Вчера NASA поделилось изображениями, полученными новейшим инструментом.
Фото: Unsplash
Как пишет NASA, космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал потрясающее изображение планеты Уран. На фотографии видны кольца планеты, а также яркие детали в её атмосфере.
Это изображение было сделано камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Оно объединяет данные двух фильтров на 1,4 и 3,0 микрона. На полученном цветном снимке планета имеет синий оттенок.
Уран является седьмой планетой от Солнца. Его особенность в том, что он вращается, «лёжа» на боку под углом примерно 90 градусов к плоскости своей орбиты.