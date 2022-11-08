Посмотрите на редкое полярное сияние розового цвета

14:17, 08 ноября 2022
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Посмотрите на редкое полярное сияние розового цветаНаблюдалось в Норвегии
Туристы увидели на севере Норвегии розовые полярные сияния. Такой цвет они приобретают, когда потоки заряженных частиц проникают очень глубоко в земную атмосферу.
Полярные сияния наблюдались 3 ноября 2022 года. Эксперты пояснили, что розовый цвет соответствует излучению возбуждённых атомов азота. Это значит, что солнечный ветер проник в атмосферу ниже 100-километровой отметки. Это достаточно глубоко.
Обычно магнитосфера Земли не позволяет такому случиться. Но сейчас в ней происходят турбулентные процессы, которые привели к её временному ослаблению.