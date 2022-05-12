Посмотрите на сверхмассивную черную дыру в центре Млечного пути

Как и черная дыра, обнаруженная внутри М87, Sgr A* изгибает весь свет вокруг себя - поэтому они выглядит так похоже. Однако они далеко не идентичны. Дыра в Млечном Пути более чем в 1000 раз меньше и менее массивна. Это затрудняет точную визуализацию газа, кружащегося вокруг дыры, поскольку он движется по орбите за считанные минуты, в то время как у М87 на это уходят дни или даже недели. И хотя этот объект в 4 миллиона раз массивнее Солнца, аналог М87 в миллиарды раз массивнее.

Для получения изображений в течение нескольких ночей команде понадобилась сеть радиообсерваторий телескопа "Горизонт событий". Они разработали новые инструменты для получения изображений и использовали сочетание суперкомпьютерных мощностей (для анализа и объединения данных) и моделирования черных дыр, чтобы сравнить полученные результаты. Работа над проектом заняла пять лет, включая 100 миллионов часов работы на суперкомпьютере в Национальном научном фонде США.