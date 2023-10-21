Посол Северной Кореи заявил о приближении «бесконечной войны» в ЕвропеЕсли все продолжат идти нынешним путем
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль выступил с заявлением для прессы, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с поставкой США на Украину ATACMS. США преуменьшают дальность действия ракетного комплекса, утверждая, что он не представляет угрозы для России. Однако посол подчеркнул, что любой удар по территории России может привести к «бесконечной и разрушительной войне в Европе».
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В заявлении посла США обвиняются в стремлении к военному доминированию в мире, в использовании Украины в качестве марионеточного театра военных действий для ослабления европейских государств и утверждения гегемонии. Он предупреждает, что эти действия приближают мир к большой войне, и призывает международное сообщество осудить США, поскольку они ставят под угрозу мир и стабильность.
В конце заявления содержится прогноз, что украинский конфликт может закончиться позором для США и подчеркивается, что миролюбивые народы, стремящиеся к независимости и справедливости, в конечном итоге победят.