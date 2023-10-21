В заявлении посла США обвиняются в стремлении к военному доминированию в мире, в использовании Украины в качестве марионеточного театра военных действий для ослабления европейских государств и утверждения гегемонии. Он предупреждает, что эти действия приближают мир к большой войне, и призывает международное сообщество осудить США, поскольку они ставят под угрозу мир и стабильность.

В конце заявления содержится прогноз, что украинский конфликт может закончиться позором для США и подчеркивается, что миролюбивые народы, стремящиеся к независимости и справедливости, в конечном итоге победят.