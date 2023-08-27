Наука и технологии
14:15, 27 августа 2023
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Посол Украины обвинил Запад в сложностях с контрнаступлением

«Дареному коню в зубы не смотрят»

Украинские войска сталкиваются с трудностями в ходе контрнаступления из-за недостаточной и несвоевременной военной поддержки со стороны Запада. Эту точку зрения высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, заявивший, что западные союзники проявляют нерешительность в поставках военной техники Киеву.

Посол Украины обвинил Запад в сложностях с контрнаступлением

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

По его словам, это дает России время на укрепление обороны. Макеев отметил, что «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавал трудности в контрнаступлении Украины, объясняя их наличием большого количества российских мин. При этом Украина не имеет воздушного превосходства над своей территорией, сказал Макеев.

Сложившаяся ситуация подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Украина в своих усилиях по противодействию российское армии.

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