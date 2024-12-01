Посол Великобритании в России предложил задать ему вопрос в Telegram

Опубликовано 01 декабря 2024, 07:301 мин.
Посол Великобритании в России предложил задать ему вопрос в TelegramВыберут несколько
Посольство Великобритании в России предоставила пользователям Telegram возможность задать вопросы непосредственно послу Великобритании Найджелу Кейси, сообщает Лента.ру. Посольство объявило об этой инициативе на своем официальном Telegram-канале.
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Пользователям предлагается оставлять свои вопросы в разделе комментариев к сообщению. По словам представителей посольства, будут выбраны три вопроса, которые, вероятно, заинтересуют широкую аудиторию. Ответы посла будут опубликованы позже.
Все мы понимаем, какого рода вопросы будут задаваться в комментариях, и посольство тоже, но эта инициатива всё равно предоставляет редкий шанс для публичного общения с высокопоставленным дипломатом.