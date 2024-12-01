Посол Великобритании в России предложил задать ему вопрос в Telegram

Пользователям предлагается оставлять свои вопросы в разделе комментариев к сообщению. По словам представителей посольства, будут выбраны три вопроса, которые, вероятно, заинтересуют широкую аудиторию. Ответы посла будут опубликованы позже.

Все мы понимаем, какого рода вопросы будут задаваться в комментариях, и посольство тоже, но эта инициатива всё равно предоставляет редкий шанс для публичного общения с высокопоставленным дипломатом.