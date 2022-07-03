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Посольство США в Москве начало указывать в качестве адреса координаты после появления «площади ДНР»Но, может быть, это ошибка
Пользователи заметили, что на сайте Посольства США в Москве в разделе «Контакты» вместо адреса теперь указываются координаты. Отмечается, что это случилось после того, как ближайшую к посольству площадь переименовали в «площадь ДНР».
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории названия «площадь Донецкой народной республики». Это название было выбрано путём голосования. Среди вариантов были: «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги».
Ранее на сайте Посольства США был указан адрес Большой Девятинский переулок, 8. Теперь там стоят географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E. Официальная причина таких изменений неизвестна. Не исключено, что это просто ошибка.