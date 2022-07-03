Посольство США в Москве начало указывать в качестве адреса координаты после появления «площади ДНР»

Но, может быть, это ошибка

Пользователи заметили, что на сайте Посольства США в Москве в разделе «Контакты» вместо адреса теперь указываются координаты. Отмечается, что это случилось после того, как ближайшую к посольству площадь переименовали в «площадь ДНР».