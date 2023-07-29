В этом году при атаках на российские позиции украинские вооруженные силы широко использовали западную бронетехнику: немецкие танки Leopard 2, американские боевые машины пехоты Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Кроме того, с прошлого года украинские войска используют поставляемые НАТО гаубицы, бронетранспортеры и ракетные установки.

На данный момент проанализировано шесть типов захваченной западной военной техники, и предварительные результаты показывают, что бронезащита НАТОвской техники приемлема, но имеет много уязвимых мест из-за неэффективного распределения брони. С другой стороны, западные машины демонстрируют низкую мобильность и маневренность, особенно на сложных и грязных участках.

Еще одним недостатком является чрезмерно сложная конструкция западной техники, что затрудняет ее ремонт и удорожает обслуживание в полевых условиях.