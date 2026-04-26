Поставки чипов для смартфонов снизились на 8% в начале 2026

Сильнее всего пострадали Qualcomm и MediaTek, зафиксировавшие двузначное падение отгрузок. В то же время Apple, Samsung и Google показали рост благодаря более устойчивым цепочкам поставок. Китайская UNISOC нарастила долю в сегменте недорогих 4G и бюджетных 5G решений за счет сотрудничества с Redmi и POCO. Премиальный сегмент держится относительно стабильно, поскольку рост цен на компоненты перекладывают на покупателей.

Цены на память выросли на 50%-55% за квартал, а во втором квартале ожидается скачок еще на 80%-85%. Ситуация будет ухудшаться во втором полугодии. Дефицит памяти продлится до второй половины 2027 года, а возвращение к норме — не раньше начала 2028 года.