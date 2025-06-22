Поставки оборудования на заводы Samsung в Китае оказались под угрозой из-за США

Речь идет о запрете на использование американского оборудования таких компаний, как Applied Materials и Lam Research, на китайских фабриках Samsung и SK Hynix. Аналогичные ограничения могут коснуться и TSMC, крупнейшего мирового производителя микрочипов.

Однако эксперты считают, что сильного удара по компаниям не будет — ограничения обсуждаются давно, и Samsung и SK уже подготовились к таким изменениям. Ранее им предоставлялись исключения и отсрочки, которые могут сохраниться.

В итоге многое будет зависеть от решений американских властей.