Поставки оборудования на заводы Samsung в Китае оказались под угрозой из-за США

Опубликовано 22 июня 2025, 14:151 мин.
Поставки оборудования на заводы Samsung в Китае оказались под угрозой из-за СШАСША могут ограничить поставки оборудования
Правительство США сообщило Samsung и SK Hynix о возможных ограничениях на поставку американского оборудования на их заводы в Китае. Эта мера направлена на сдерживание технологического развития Китая в сфере полупроводников. В Поднебесной Samsung управляет заводами по производству памяти NAND и сборке, а SK Hynix — фабриками памяти DRAM и NAND в нескольких городах.
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Речь идет о запрете на использование американского оборудования таких компаний, как Applied Materials и Lam Research, на китайских фабриках Samsung и SK Hynix. Аналогичные ограничения могут коснуться и TSMC, крупнейшего мирового производителя микрочипов.
Однако эксперты считают, что сильного удара по компаниям не будет — ограничения обсуждаются давно, и Samsung и SK уже подготовились к таким изменениям. Ранее им предоставлялись исключения и отсрочки, которые могут сохраниться.
В итоге многое будет зависеть от решений американских властей.