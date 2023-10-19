Наука и технологии
13:16, 19 октября 2023
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Поставку Украине ATACMS с урезанной дальностью объяснили

Определенную роль сыграл страх

США поставили Украине ракеты армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS) с уменьшенной дальностью стрельбы. Предполагается, что решение об ограничении дальности ракет обусловлено опасениями по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией, пишет Лента.ру со ссылкой на обозревателя газеты Independent.

Поставку Украине ATACMS с урезанной дальностью объяснили

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Предоставляя Украине ракеты ATACMS с уменьшенным радиусом действия, США стремятся не провоцировать Москву и в то же время поддержать Украину в продолжающемся конфликте.

Ракеты ATACMS уменьшенной дальности рассматриваются как компромисс между поддержкой обороноспособности Украины и минимизацией риска дальнейшего обострения ситуации с Россией. Хотя США поставили Украине ограниченное количество этих боеприпасов, это подчеркивает хрупкий баланс в поддержке Украины, которая сталкивается с постоянными проблемами в конфликте с Россией.

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