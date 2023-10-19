Поставку Украине ATACMS с урезанной дальностью объяснили

Предоставляя Украине ракеты ATACMS с уменьшенным радиусом действия, США стремятся не провоцировать Москву и в то же время поддержать Украину в продолжающемся конфликте.

Ракеты ATACMS уменьшенной дальности рассматриваются как компромисс между поддержкой обороноспособности Украины и минимизацией риска дальнейшего обострения ситуации с Россией. Хотя США поставили Украине ограниченное количество этих боеприпасов, это подчеркивает хрупкий баланс в поддержке Украины, которая сталкивается с постоянными проблемами в конфликте с Россией.