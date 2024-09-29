Поставлен новый рекорд Гиннесса: шоу 7 598 дронов в Китае

Опубликовано 29 сентября 2024, 17:481 мин.
Поставлен новый рекорд Гиннесса: шоу 7 598 дронов в КитаеВы только взгляните
Шоу с участием 7 598 дронов установило новый мировой рекорд Гиннесса за «Крупнейшее воздушное изображение, созданное дронами» на праздновании 72-й годовщины Корейского автономного округа Яньбянь в провинции Гирин, Китай. Шоу, организованное компанией Zhujian Planning Media Ltd. и спонсированное DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd., прошло 3 сентября 2024 года.
© Guinness World Records
Координированное выступление дронов поразило зрителей, создавая сложные изображения и узоры в ночном небе. DAMODA, известная своими достижениями в области управления дронами, внесла свой вклад в это зрелище, используя свои системы для точной синхронизации тысяч дронов.
Этот «подвиг» не только продемонстрировал технологические достижения, как пишут СМИ, но и «подчеркнул растущее использование дронов на массовых мероприятиях».