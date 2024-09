Поставлен новый рекорд Гиннесса: шоу 7 598 дронов в Китае

Вы только взгляните

Шоу с участием 7 598 дронов установило новый мировой рекорд Гиннесса за «Крупнейшее воздушное изображение, созданное дронами» на праздновании 72-й годовщины Корейского автономного округа Яньбянь в провинции Гирин, Китай. Шоу, организованное компанией Zhujian Planning Media Ltd. и спонсированное DAMODA Intelligent Control Technology Co., Ltd., прошло 3 сентября 2024 года.