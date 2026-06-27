Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2026, 16:15
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Поставщик Apple усилил защиту после утечки данных

Tata проводит проверку систем
Индийская компания Tata Electronics, которая поставляет компоненты для Apple, ограничила доступ сотрудников к внутренним системам после сообщения об утечке файлов в даркнете. Компания начала расследование и привлекла международного консультанта для проведения проверки безопасности.
Поставщик Apple усилил защиту после утечки данных

© Ferra.ru

Ранее сообщалось, что группировка World Leaks разместила более 200 тысяч файлов, которые якобы содержат данные Tata Electronics. Среди них могли быть документы, связанные с Apple, Tesla, TSMC и Qualcomm, однако подлинность опубликованных материалов не подтверждена.

После инцидента Tata изменила правила доступа к внутренним инструментам, включая системы оформления заказов. Удаленный доступ к чувствительным сервисам теперь предоставляется только отдельным сотрудникам.

Apple также участвует в работе по усилению мер защиты. Tata Electronics остается одним из важных партнеров компании в Индии, где производство iPhone постепенно расширяется. По оценке Counterpoint, доля Индии в выпуске смартфонов Apple может достичь 26% в 2026 году против 6% четырьмя годами ранее.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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