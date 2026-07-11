Поставщик Nvidia вложит до 1,4 млрд долларов в предприятие в США

При этом KYEC пока не раскрыла, где именно будет построен объект, когда начнутся работы и какие заказчики будут пользоваться его мощностями.

В последние годы тайваньские производители полупроводников и электроники активно увеличивают присутствие в США. После крупных инвестиций TSMC в Аризоне компании Foxconn и Wistron также начали создавать в Техасе мощности по выпуску серверов для систем искусственного интеллекта Nvidia.