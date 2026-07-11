Поставщик Nvidia вложит до 1,4 млрд долларов в предприятие в США

Опубликовано 11 июля 2026, 16:471 мин.
Поставщик Nvidia вложит до 1,4 млрд долларов в предприятие в СШАKing Yuan Electronics расширит производственные мощности
Тайваньская компания King Yuan Electronics (KYEC), занимающаяся тестированием микросхем и сотрудничающая с Nvidia, объявила о планах инвестировать до 1,4 млрд долларов в создание нового предприятия в США. По данным компании, проект направлен на расширение операционной деятельности и укрепление позиций в мировой цепочке поставок.
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При этом KYEC пока не раскрыла, где именно будет построен объект, когда начнутся работы и какие заказчики будут пользоваться его мощностями.
В последние годы тайваньские производители полупроводников и электроники активно увеличивают присутствие в США. После крупных инвестиций TSMC в Аризоне компании Foxconn и Wistron также начали создавать в Техасе мощности по выпуску серверов для систем искусственного интеллекта Nvidia.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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