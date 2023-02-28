Постоянная проверка смартфона вызывает изменения в мозге подростков

Для своего исследования авторы набрали выборку из 169 учеников шестого и седьмого классов. Участников сначала спросили, сколько раз в день они проверяют разные соцсети (ответы варьировались от менее одного до более чем 20 раз в день). Затем подростки посещали сеансы визуализации мозга в течение трёх лет.

Во время процедуры участникам показывали подсказку, указывающую, могут ли они получить обратную связь в виде вознаграждения, наказания или чего-то нейтрального. Затем добровольцам показывали какой-то стимул, они который они должны были отреагировать как можно быстрее.

Подростки, которые часто проверяли соцсети, изначально демонстрировали сниженную активность в некоторых частях мозга, когда они ожидали получить социальное вознаграждение или наказание. Иными словами, использование социальных сетей оказалось связано с изменениями в развитии нейронной чувствительности к вознаграждениям и наказаниям.