Построена переносная система для добычи энергии из-под земли

Как говорят представители компании, это первая разработка подобного типа, которую можно разместить «почти где угодно». Нужно только пробурить для установки две скважины глубиной 2,5 километра, соединяющиеся под землёй. По трубам будет идти жидкость с особым составом, которая и будет «собирать» тепло от земного ядра. Тепловая энергия затем будет превращаться в электричество.

Eavor Loop — это экологичная система, ведь она не выбрасывает углекислый в воздух и не расходует воду. Мощность её, правда, не называется. В конце 2019 года компания завершит пилотный проект и планирует запустить коммерческие продажи установки.