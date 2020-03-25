Поступление в российские вузы организуют через интернет

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, абитуриенты смогут использовать портал Госуслуги, чтобы направить документы в вуз и поступить.

Первоначально сервис должен был охватить всего 50 вузов. Однако «с учётом сегодняшней ситуации» список университетов-участников проекта был расширен. Фальков уточнил, что одна из основных задач — «максимально сократить физическое присутствие абитуриентов и сотрудников вузов в приёмных комиссиях».

Приёмная кампания в этом году начнётся 20 июня. За оставшееся время нужно решить, как вести приём иностранцев и как организовать сдачу творческих вступительных экзаменов.