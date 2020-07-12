Посты с информацией о «лечении» гомосексуальности начали запрещать в Facebook и Instagram

Репаративной терапией называют совокупность методик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную. Большинство медиков и учёных считают, что такая терапия может быть опасна для психики человека. Кроме того, её называют неэтичной. Для «лечения» некоторые люди использовали сомнительные методики, например аверсивную терапию, включающую в себя демонстрацию человеку гомоэротических материалов с одновременным вызыванием у него тошноты и рвоты с помощью медикаментов. Сейчас более распространено индивидуальное или групповое консультирование.

Instagram, как сообщается, начал блокировать контент о репаративной терапии с 10 июля. Соцсеть в связи с этим обновит перечень правил в отношении ненавистнических высказываний. Также СМИ пишут, что запрет на подобные посты появляется и в Facebook.