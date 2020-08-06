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Посты Трампа про коронавирус начали удалять в Facebook
Обвиняют его в распространении фейков
Президент США Дональд Трампа не раз оказывался в центре скандалов в связи со своими публикациями в соцсетях. Twitter недавно скрыл его посты, посвящённые борьбе с беспорядками, а Facebook тогда отказался присоединиться к коллегам. Теперь же дело коснулось пандемии, и посты Трампа про коронавирус начали удалять в Facebook.
Соцсеть избавилась от видео с интервью президента США телеканалу Fox News, в котором Трамп заявляет, будто дети почти неуязвимы для коронавируса. В Facebook пояснили, что видео «нарушает нашу политику по отношению к дезинформации о коронавирусе».
Представитель соцсети отметил, что модераторы уже не в первый раз удаляют сообщения Трампа, но в первый раз — из-за фейка про COVID-19.
Представитель штаба президента заявила, что интернет-компании предвзято относятся к Трампу. Она отметила, что президент США лишь «констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу».