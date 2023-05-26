Посылки подождут? Wildberries подает в суд на главу Союза электронной торговли

В ходе встречи, состоявшейся в прокуратуре ЦАО Москвы, участники, среди которых были прокуроры, поставщики и адвокаты, сообщили, что Wildberries удерживала средства и товары у многочисленных поставщиков без решения суда. Эта практика вызвала напряженность и протесты среди пострадавших продавцов. В ответ прокурор пообещал провести тщательное расследование заявленных инцидентов.

По словам предпринимателей, Wildberries заблокировала у своих продавцов товары на сумму в 50 миллиардов рублей. Несмотря на это, компания продолжает продавать эти товары, не перечисляя выручку на счета поставщиков. Эти односторонние действия вызвали обеспокоенность среди продавцов и побудили Волкова заявить, что Wildberries, по сути, заморозила около 2,23 миллиарда рублей выручки, принадлежащих поставщикам, без законных оснований. Волков подчеркнул, что, вопреки заявлениям Wildberries, ни один из счетов или средств, хранящихся на них, не был разблокирован, согласно отчетам продавцов.

Неожиданным поворотом стало то, что Wildberries планирует подать встречный иск против Волкова, утверждая, что компания активно сотрудничала с правоохранительными органами с момента обнаружения мошеннической рекламной схемы (о которой чуть ниже). Wildberries заявила, что поддерживает конструктивный диалог и обмен информацией со всеми заинтересованными сторонами. Компания заверила, что продолжает взаимодействовать с продавцами, чьи аккаунты были временно приостановлены из-за их участия в незаконных схемах продвижения. Wildberries также подчеркнула, что не получала никаких официальных жалоб от этих продавцов и действует в соответствии с договорными соглашениями. Выплаты компании пострадавшим продавцам были временно приостановлены в ожидании решения проблемы.

Компания выразила обеспокоенность по поводу точности цифр и фактов, представленных Волковым, утверждая, что они не соответствуют действительности. В свете этого Wildberries заявила о своем намерении изучить юридические возможности для защиты своей репутации.

Ранее в мае Wildberries заявила, что ее служба безопасности обнаружила незаконные методы продвижения на платформе с привлечением внешних сервисов. Считается, что эти методы нанесли ущерб рынку в размере около 650 миллионов рублей. В связи с этим Wildberries приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов, подозреваемых в участии в незаконных схемах. Однако позже компания объявила, что разблокирует и возобновит сотрудничество с 60% пострадавших продавцов.