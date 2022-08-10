Потеря слуха у вашей собаки может быть признаком деменции

В ходе исследования ученые проанализировали 39 пожилых собак. Каждой собаке были проведены слуховые и когнитивные тесты, а их владельцев попросили заполнить две анкеты - одна из них была посвящена когнитивным способностям, а другая - качеству жизни. Когнитивные тесты, результаты анкетирования и возраст сравнивались между группами собак с нарушениями слуха.

“Средняя" собака может без проблем слышать звуки с уровнем 50 децибел. Из исследуемой когорты 19 собак слышали на уровне 50 дБ, 12 - на уровне 70 дБ и восемь - на уровне 90 дБ (что примерно соответствует шуму, производимому реактивным самолетом при взлете). Средний возраст собак в каждой группе составлял 12, 13 и 14 лет соответственно.

Когда исследователи сравнили результаты проверки слуха с ответами владельцев на вопросы анкеты о качестве жизни, они обнаружили, что по мере ухудшения слуха значительно снижались показатели, связанные с жизнеспособностью и дружелюбием.

"Потеря слуха - один из самых больших предикторов развития деменции у людей … Это исследование показывает, что такая же связь существует и у стареющих собак”, – пишут авторы работы