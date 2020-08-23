Потерянные смартфоны Samsung теперь можно найти, даже если они не в сети

Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) заметил, что Samsung добавила новую опцию в Find My Mobile. Эта функция полагается на других владельцев смартфонов Galaxy в поиске потерянного устройства. Новая опция включается при переходе на страницу Offline поиска. Сама Samsung описывает её так: «это позволит другим Galaxy-устройствам найти ваш телефон, даже если он не подключен к сети. Ваш смартфон также будет использоваться для поиска потерянных Galaxy-устройств, которые могут находиться рядом». Отмечается, что найти можно не только смартфоны, но и наушники с часами.

То есть, потерянные устройства будут показываться тем владельцам Galaxy, которые находятся поблизости. Скорее всего, для поиска используется Bluetooth.