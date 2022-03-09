Потерянный в Антарктиде корабль Эрнеста Шеклтона "Endurance" найден спустя 106 лет

Его местонахождение на глубине почти 10 тыс футов в водах, которые являются одними из самых ледяных на Земле, ставит его в ряд самых известных затонувших кораблей.

Об обнаружении затонувшего судна было объявлено в среду в заявлении поисковой экспедиции Endurance22.