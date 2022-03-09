Потерянный в Антарктиде корабль Эрнеста Шеклтона "Endurance" найден спустя 106 лет

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Потерянный в Антарктиде корабль Эрнеста Шеклтона "Endurance" найден спустя 106 летОн находился на глубине почти 10 тыс футов
В Антарктике найдено затонувшее судно "Endurance", спустя 106 лет после того, как исторический корабль был раздавлен паковым льдом и затонул во время экспедиции исследователя Эрнеста Шеклтона.
Команда искателей приключений, морских археологов и технических специалистов обнаружила затонувшее судно на дне моря Уэдделла, к востоку от Антарктического полуострова, с помощью подводных дронов. Борясь с морским льдом и низкими температурами, команда более двух недель вела поиски в районе площадью 150 квадратных миль вокруг места, где в 1915 году затонуло судно.
Его местонахождение на глубине почти 10 тыс футов в водах, которые являются одними из самых ледяных на Земле, ставит его в ряд самых известных затонувших кораблей.
Об обнаружении затонувшего судна было объявлено в среду в заявлении поисковой экспедиции Endurance22.
Источник: Financial Times