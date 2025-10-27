Потребление электроэнергии в Китае достигло рекордных 7,77 трлн кВт·ч

Опубликовано 27 октября 2025, 09:001 мин.
Потребление электроэнергии в Китае достигло рекордных 7,77 трлн кВт·чЗа девять месяцев 2025 года
По данным СМИ, в первые три квартала 2025 года общее потребление электроэнергии в Китае достигло 7,77 трлн киловатт-часов, что стало новым историческим рекордом. В первом квартале потребление выросло на 2,5%, во втором — на 4,9%, а в третьем — на 6,1% по сравнению с прошлым годом.
Доля чистой энергии (гидро-, ветровой и солнечной) в общем объёме выработки составила 35,3%, что на 1,9 процентного пункта выше, чем годом ранее. В третьем квартале потребление достигло 2,9 трлн кВт·ч, при этом июль и август подряд побили рекорды — в каждый из этих месяцев страна использовала более 1 трлн кВт·ч.
Особенно быстро растёт интернет-отрасль, где использование электроэнергии увеличилось на 33,8%. Основным источником роста остаётся вторичная промышленность — её потребление за девять месяцев выросло на 3,4% и обеспечило половину общего прироста.