Наука и технологии
17:29, 09 сентября 2023
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Поваренная соль превзошла некоторые дорогие катализаторы

В расщеплении пластика

Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили, что поваренная соль, или хлорид натрия, может быть высокоэффективным катализатором при переработке пластмасс, что может стать простым и экономически эффективным решением проблемы растущего количества пластиковых отходов.

Поваренная соль превзошла некоторые дорогие катализаторы

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Переработка пластмасс является сложной задачей из-за высокой стоимости существующих процессов. Группа исследователей обнаружила, что поваренная соль может улучшить метод переработки, называемый пиролизом, при котором пластмассы расщепляются с помощью тепла и химических веществ. В ходе испытаний она превзошла дорогостоящие катализаторы и значительно снизила образование нежелательных побочных продуктов. Это открытие может оказать существенное влияние на индустрию переработки и помочь снизить воздействие пластиковых отходов на окружающую среду.

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