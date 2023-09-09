Поваренная соль превзошла некоторые дорогие катализаторы

Переработка пластмасс является сложной задачей из-за высокой стоимости существующих процессов. Группа исследователей обнаружила, что поваренная соль может улучшить метод переработки, называемый пиролизом, при котором пластмассы расщепляются с помощью тепла и химических веществ. В ходе испытаний она превзошла дорогостоящие катализаторы и значительно снизила образование нежелательных побочных продуктов. Это открытие может оказать существенное влияние на индустрию переработки и помочь снизить воздействие пластиковых отходов на окружающую среду.