Поваренная соль превзошла некоторые дорогие катализаторы

Поваренная соль превзошла некоторые дорогие катализаторыВ расщеплении пластика
Исследователи из Мичиганского государственного университета обнаружили, что поваренная соль, или хлорид натрия, может быть высокоэффективным катализатором при переработке пластмасс, что может стать простым и экономически эффективным решением проблемы растущего количества пластиковых отходов.
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Переработка пластмасс является сложной задачей из-за высокой стоимости существующих процессов. Группа исследователей обнаружила, что поваренная соль может улучшить метод переработки, называемый пиролизом, при котором пластмассы расщепляются с помощью тепла и химических веществ. В ходе испытаний она превзошла дорогостоящие катализаторы и значительно снизила образование нежелательных побочных продуктов. Это открытие может оказать существенное влияние на индустрию переработки и помочь снизить воздействие пластиковых отходов на окружающую среду.