Повреждение интернет-кабелей в Красном море показало пользу спутников

Хотя причины повреждения до сих пор расследуются, последствия были незамедлительными. Телекоммуникационные провайдеры бросились искать альтернативные решения, и тут на помощь пришел спутниковый интернет. Такие компании, как Intelsat, использовали свою сеть орбитальных спутников для перенаправления трафика, продемонстрировав потенциал гибридной интернет-системы, использующей как подводные кабели, так и космическую связь.

Такой гибридный подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, он обеспечивает резервирование. Когда кабели выходят из строя, спутники могут беспрепятственно взять на себя их функции, минимизируя время простоя и обеспечивая относительно стабильный доступ в Интернет. Рис Морган, региональный вице-президент Intelsat, подчеркивает это преимущество, заявляя, что при проблемах с наземной сетью подводные клиенты могут восстановить доступ в Интернет в течение 15 минут.

Во-вторых, гибридная система может предложить более широкое покрытие. Подводные кабели имеют свои ограничения: они географически ограничены своими физическими трассами. Спутники, напротив, могут передавать интернет в отдаленные районы, где отсутствует кабельная инфраструктура.

Сроки восстановления поврежденных кабелей остаются неопределенными: по оценкам экспертов, на это потребуется до восьми недель. В этот период спутники будут играть решающую роль в поддержании интернет-связи.