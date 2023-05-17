Повторить сверхпроводимость при комнатной температуре не получилось

Еще в 2020 году Ранга Диас и его команда из Рочестерского университета сообщили, что соединение углерода с водородом и серой может проявлять сверхпроводимость при комнатной температуре и высоком давлении. Однако результаты вызвали споры из-за недостаточной информации, представленной в статье, и отказа Диаса поделиться экспериментальными данными. В конце концов, выяснилось, что команда использовала нераскрытые методы для получения некоторых данных, что привело к отзыву статьи. Несмотря на опровержение, Диас продолжал утверждать о наличии сверхпроводимости.

Несмотря на это, Nature опубликовал еще одну работу его группы, на этот раз о химическом соединении лютеция с водородом, легированном азотом. В статье утверждалось, что это соединение может быть сверхпроводящим при комнатной температуре, но при более низком давлении. Учитывая историю, это утверждение было встречено с еще большим скептицизмом, чем раньше.

Что и «подтвердили» ученые из Нанкинского университета, которым не удалось достичь «успеха» группы Диаса.