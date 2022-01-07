Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудников

В то же время при введении изменений необходимо также не забывать об ограничениях. Например, Microsoft попросила своих работников любые встречи проводить максимум в течение получаса, а некоторые компании выделили средства на покупку наушников с шумоподавлением, световых индикаторов «Не беспокоить».

Есть и ещё вопросы по поводу того, не уменьшится ли размер зарплаты в таком случае и что делать тем, кто вынужден работать 24/7 (например, врачи). Поэтому лучший вариант на данный момент, по мнению автора материала, - обеспечить людям все условия для комфортной работы в течение того количества часов, которое потребуется.