Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудников

Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудниковРассуждает эксперт BBC Science Focus Magazine
Как пишет автор, исследования, проведённые в Новой Зеландии и Исландии, продемонстрировали при сокращении рабочей недели у сотрудников увеличение производительности, снижение стресса, обретение людьми баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, исследование 2019 года показало, что эффективность работников в Microsoft увеличилась на 40 процентов, люди стали меньше опаздывать, потребление электроэнергии тоже снизилось.
В то же время при введении изменений необходимо также не забывать об ограничениях. Например, Microsoft попросила своих работников любые встречи проводить максимум в течение получаса, а некоторые компании выделили средства на покупку наушников с шумоподавлением, световых индикаторов «Не беспокоить».
Есть и ещё вопросы по поводу того, не уменьшится ли размер зарплаты в таком случае и что делать тем, кто вынужден работать 24/7 (например, врачи). Поэтому лучший вариант на данный момент, по мнению автора материала, - обеспечить людям все условия для комфортной работы в течение того количества часов, которое потребуется.