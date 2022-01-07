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Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудников

Рассуждает эксперт BBC Science Focus Magazine
Некоторые компании уже перешли на сокращённую рабочую неделю. Однако действительно ли подобный формат положительно сказывается на рабочем процессе? Ответ - в статье.
Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудников

Как пишет автор, исследования, проведённые в Новой Зеландии и Исландии, продемонстрировали при сокращении рабочей недели у сотрудников увеличение производительности, снижение стресса, обретение людьми баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, исследование 2019 года показало, что эффективность работников в Microsoft увеличилась на 40 процентов, люди стали меньше опаздывать, потребление электроэнергии тоже снизилось.

Повышает ли четырёхдневная рабочая неделя продуктивность сотрудников

В то же время при введении изменений необходимо также не забывать об ограничениях. Например, Microsoft попросила своих работников любые встречи проводить максимум в течение получаса, а некоторые компании выделили средства на покупку наушников с шумоподавлением, световых индикаторов «Не беспокоить».

Есть и ещё вопросы по поводу того, не уменьшится ли размер зарплаты в таком случае и что делать тем, кто вынужден работать 24/7 (например, врачи). Поэтому лучший вариант на данный момент, по мнению автора материала, - обеспечить людям все условия для комфортной работы в течение того количества часов, которое потребуется.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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