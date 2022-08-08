Повышает ли материнский капитал рождаемость? Учёные узнали

Учёным известно, что в 1990 годы рождаемость в России заметно снизилась, достигла минимума в 2000, постепенно росла до 2012 года, затем пять лет держалась почти на одном уровне, а потом снова начала падать.

Исследователи выделили четыре группы факторов, влияющих на это: экономические (колебания уровня доходов и безработицы, инфляция), демографические (численность женщин фертильного возраста и возраст, в котором женщины решают завести ребёнка), социальные (уровень образования матери, состояние здоровья родителей) и государственные программы поддержки (суммы выплат, условия получения и расходования денег, развитость инфраструктуры, например доступность детских садов). Учёные решили оценить конкретно вклад материнского капитала.

Оказалось, что эта госпрограмма действительно повысила вероятность рождения второго ребёнка. Важна была и конкретная сумма. При увеличении её размера на три прожиточных минимума интенсивность потока рождений вторых детей в семье вырастала на 2,1%. В регионах эффект был даже сильнее.