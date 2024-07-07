Повышение цен на авиаперелеты в Европе оправдали защитой экологии

«Полеты станут дороже. Это проблема, мы пытаемся повысить эффективность, чтобы смягчить ее, но это повлияет на спрос», — заявил Гальего. Он предупредил, что европейские авиакомпании могут стать менее конкурентоспособными из-за жестких целей ЕС по достижению экологичных целей, согласно которым к 2030 году 6% авиационного топлива должно поступать из экологически чистых источников.

Экологически чистое авиационное топливо, получаемое из неископаемых источников, таких как отработанное кулинарное масло и сельскохозяйственные культуры, может сократить выбросы углерода на 70% по сравнению с традиционным авиационным топливом. Однако его ограниченное производство — в прошлом году на него приходилось менее 1% от общего объема потребления авиационного топлива — делает его значительно более дорогим.