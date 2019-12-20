Повышение уровня углекислого газа в атмосфере связали с отупением молодёжи

Углекислый газ является парниковым газом, и потому повышение его содержания в атмосфере может приводить к повышению средней температуры на Земле. Ряд учёных считает, что именно этот газ антропогенного происхождения стал причиной глобального изменения климата.

Теперь же исследователи утверждают, что помимо этих негативных последствий CO2 несёт ещё одно. Они опирались на предыдущие исследования, в которых говорилось, что повышенная концентрация углекислого газа в классной комнате ухудшает способность учащихся решать задания. Для устранения проблемы однако достаточно открыть окно.

Учёные создали две модели, в одной из которых люди влияли на уменьшение общего количества углекислого газа в атмосфере, а в другой — нет. Моделирование показало, что при росте концентрации вещества когнитивные способности молодых людей будут снижены на 25%-50% к 2100 году.