Повышение зарплаты всего на $1 снизило количество самоубийств

Результаты любопытного исследования, которое длилось 26 лет, авторы опубликовали в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

Речь идёт о тех потенциальных самоубийцах, кто закончил только школу или вовсе не доучился в ней. Кроме того, связь была наиболее сильной в периоды высокой безработицы. Выявлена она была при сравнении уровня самоубийств в штатах Америки, а также минимальной заработной платы. Учёные наблюдали за людьми в возрасте от 18 до 64 лет.

В период с 1990 по 2015 годы 399 206 человек со средним образованием или ниже ушли из жизни. Среди людей с более высоким уровнем образования число самоубийств было меньше — 140 176 случаев.

Учёные обнаружили, что при возрастании уровня минимальной заработной платы на $1 количество суицидов уменьшалось на 3,5-6%. Каждый лишний доллар давал такой же прирост. Данный эффект не был обнаружен среди людей с высоким уровнем образования.